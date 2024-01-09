Будущее Хендерсона может решиться на следующей неделе

Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как утверждает журналист Бен Джейкобс, на следующей неделе саудовский клуб планирует провести переговоры с 33-летним футболистом, чтобы обсудить его будущее.

По сведениям источника, «Аль-Иттифак» не будет отпускать Хендерсона в аренду, если потенциальный новый клуб не согласится платить игроку полностью всю зарплату.

Сообщается, что в услугах хавбека заинтересованы «Аякс», «Байер» и «Ньюкасл».

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Хендерсона составляет 7,5 млн евро.