Сунесс предположил, почему Хендерсон хочет уехать из Саудовской Аравии

Бывший игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс предположил, почему Джордан Хендерсон может иметь желание покинуть «Аль-Иттифак» уже спустя полгода после перехода. По мнению Сунесса, Хендерсоном может двигать семейная ситуация.

«Могу ли я справиться с жарой? Да. Могут ли я справиться с поражениями каждую неделю? Да. Единственное, чего я не смог бы вынести, это если бы жены не было рядом. Я бы сказал: «Я просто не могу».

Если жена Хендерсона всё ещё живёт где-то в Чешире, и именно это влияет на ситуацию, то это совсем другой аргумент. Я не уверен, что справился бы, если бы жена говорила, что не может там жить», - сказал Сунесс talkSPORT.