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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Бензема и ещё две звезды могут покинуть Саудовскую Аравию

09 Января 2024 • 10:53 Комментировать

Трое звездных игроков, ныне выступающих в чемпионате Саудовской Аравии, планируют сменить место работы. Как стало известно журналистам Fichajes, речь идет о нападающем «Аль-Иттихада» Кариме Бензема, вингере «Аль-Ахли» Роберто Фирмино и полузащитнике «Аль-Иттифака» Джордане Хендерсоне.

По сведениям источника, эта троица недовольна условиями в Саудовской Аравии. Игрокам не нравится жаркая погода и низкая посещаемость матчей.

Напомним, что Бензема, Фирмино и Хендерсон защищают цвета своих клубов с лета прошлого года. Трудовые соглашения футболистов рассчитаны до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Джордан Хендерсон Роберто Фирмино ещё теги
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