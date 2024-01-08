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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Иттифак» не получил ни одного предложения по Хендерсону

08 Января 2024 • 22:56 Комментировать
Аль-Халидж
...
Аль-Иттифак
15.02 20:00

Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон пока никуда не уходит.

Как неоднократно сообщалось, 33-летний экс-игрок «Ливерпуля» хотел бы уже в текущем месяце покинуть Саудовскую Аравию и вернуться в Европу. Тем не менее, как информирует журналист Бен Джейкобс в обновлённом отчёте, «Аль-Иттифак» до сих пор не получал ни официальных, ни даже устных предложений по англичанину. Клуб не хочет терять свою звезду, а сам футболист продолжает изучать возможные варианты.

Отмечается, что переход Джордана Хендерсона куда-либо по-прежнему маловероятен, однако не исключён вариант с арендой до конца текущего сезона.

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АЛЬ-ХАЛИДЖ АЛЬ-ИТТИФАК
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