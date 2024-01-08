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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду показал яркое фото с Джорджиной в купальнике фото

08 Января 2024 • 19:21 Комментировать (1)

Криштиану Роналду не только тренируется, но и отдыхает со своей семьёй. В понедельник португальский футболист сначала показал в социальных сетях кадры из тренажёрного зала, а позже – фотографии с пляжа. На фото Роналду находится рядом со своей возлюбленной – с Джорджиной Родригес.

«Вторая половинка», - так подписал фотографию Роналду.

 

«Аль-Наср», за который Криштиану Роналду выступает с начала 2023 года, сейчас занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. От лидирующего «Аль-Хиляля» команда отстаёт на семь зачётных баллов.

Роналду покупает дом на «Острове миллиардеров»

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Джорджина Родригес Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
08 Января 2024 в 19:33
ай чё не видна ничё...
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