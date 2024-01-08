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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду показал эффектные фото с тренировки в зале фото

08 Января 2024 • 19:08 Комментировать

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду неустанно работает над своей физической формой. В понедельник звёздный португалец опубликовал в социальных сетях несколько фотографий и видео с тренировки в тренажёрном зале. По фото видно, что Роналду находится в отличной форме.

Напомним, что Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 календарного года с 54 голами. Действующий контракт португальского футболиста с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2025 календарного года.

Добавим, что в феврале Криштиану Роналду отметит свой 39-й день рождения. Впрочем, о завершении карьеры форвард явно не думает.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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