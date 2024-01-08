Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду неустанно работает над своей физической формой. В понедельник звёздный португалец опубликовал в социальных сетях несколько фотографий и видео с тренировки в тренажёрном зале. По фото видно, что Роналду находится в отличной форме.

Напомним, что Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 календарного года с 54 голами. Действующий контракт португальского футболиста с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2025 календарного года.

Добавим, что в феврале Криштиану Роналду отметит свой 39-й день рождения. Впрочем, о завершении карьеры форвард явно не думает.