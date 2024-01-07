Проект «Саудовская Аравия» сворачивается: топ-клубы лиги остались без кормушки

7 января прогремела новость о том, что суверенный фонд Саудовской Аравии, финансирующий «Аль-Хиляль», «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли», не выделит деньги на усиления в январе. Таким образом, клубы могут совершать трансферы на свои средства, но без государственной поддержки им не удастся провести ни одной крупной сделки.

Что же будет?

Не трудно догадаться, что 4 топовых клуба присосались к тому самому фонду Саудовской Аравии, выделяющий деньги. Но, когда эту систему обрубили, видимо Салаха и других потенциальных звёздных футболистов на Востоке мы не увидим. Понимания, как живёт футбол в Саудовской Аравии нет ни у кого, ведь буквально год назад был совершён трансферы БУМ! А сейчас, наоборот, запрещают. И это перед тем, как только-только в чемпионат начали ехать из чемпионатов Англии – лучшего чемпионата на земном шаре!

А как же Роналду, Мане и Бензема?

А что футболисты? Новостей о том, что клубы должны сокращать зарплату игрокам, не было и вряд ли будут. Единственное, что сгущает краски, так это то, что в компанию к Роналду или условному Бензема зимой точно усиления не будет. Это возможно станет толчком для негатива. К тому же на днях в британских СМИ, да и мы писали целую статью о том, что бывший капитан «Ливерпуля», победитель чемпионата Англии и Лиги чемпионов Джордан Хендерсон хочет бросить мешки с деньгами и вернуться в Англию. Ну не может он принять тот ритм жизни, который предлагает Саудовская Аравия, да и место, которое занимает «Аль-Иттифак» совсем не то, на что он рассчитывал. И это решение суверенного фонда Саудовской Аравии лишь подтолкнёт на то, что ещё колеблющиеся футболисты окончательно примут решение валить, пока этот мыльный пузырь не лопнул.