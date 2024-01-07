Проект «Саудовская Аравия» сворачивается: топ-клубы лиги остались без кормушки

7 января прогремела новость о том, что суверенный фонд Саудовской Аравии, финансирующий «Аль-Хиляль», «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли», не выделит деньги на усиления в январе. Таким образом, клубы могут совершать трансферы на свои средства, но без государственной поддержки им не удастся провести ни одной крупной сделки.
Что же будет?
Не трудно догадаться, что 4 топовых клуба присосались к тому самому фонду Саудовской Аравии, выделяющий деньги. Но, когда эту систему обрубили, видимо Салаха и других потенциальных звёздных футболистов на Востоке мы не увидим. Понимания, как живёт футбол в Саудовской Аравии нет ни у кого, ведь буквально год назад был совершён трансферы БУМ! А сейчас, наоборот, запрещают. И это перед тем, как только-только в чемпионат начали ехать из чемпионатов Англии – лучшего чемпионата на земном шаре!
А как же Роналду, Мане и Бензема?
А что футболисты? Новостей о том, что клубы должны сокращать зарплату игрокам, не было и вряд ли будут. Единственное, что сгущает краски, так это то, что в компанию к Роналду или условному Бензема зимой точно усиления не будет. Это возможно станет толчком для негатива. К тому же на днях в британских СМИ, да и мы писали целую статью о том, что бывший капитан «Ливерпуля», победитель чемпионата Англии и Лиги чемпионов Джордан Хендерсон хочет бросить мешки с деньгами и вернуться в Англию. Ну не может он принять тот ритм жизни, который предлагает Саудовская Аравия, да и место, которое занимает «Аль-Иттифак» совсем не то, на что он рассчитывал. И это решение суверенного фонда Саудовской Аравии лишь подтолкнёт на то, что ещё колеблющиеся футболисты окончательно примут решение валить, пока этот мыльный пузырь не лопнул.Хендерсон готов пойти на потерю целого состояния, чтобы покинуть Саудовскую Аравию прямо сейчас
мыльный пузырь как анжи в свое время
без нелогичной перекачки бабла саудовский футбол (как и футбол всего ближнего востока) стоит сколько он стоит - 0
Бан пользователя