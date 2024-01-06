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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Иттифак» принял решение по Хендерсону слухи

06 Января 2024 • 21:26 Комментировать
Аль-Халидж
...
Аль-Иттифак
15.02 20:00

Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон вряд ли сменит клуб в текущем месяце.

Англичанин переехал в Саудовскую Аравию летом 2023 года, перебравшись из «Ливерпуля». Если верить слухам, 33-летний футболист уже хочет вернуться на родину, что, впрочем, не подтверждают в «Аль-Иттифаке». Согласно сведениям журналиста Бена Джейкобса, опытный хавбек не рвётся на выход, и в клубе не намерены продавать или отпускать его в аренду нынешней зимой. Ситуацию может изменить только сверхвыгодное трансферное предложение.

Подписание Джордана Хендерсона обошлось «Аль-Иттифаку» в 14 млн евро. Действующий контракт игрока рассчитан до середины 2026 года.

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