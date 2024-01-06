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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду покупает дом на «Острове миллиардеров»

06 Января 2024 • 15:42 Комментировать

Нападающий Криштиану Роналду расширяет список недвижимости, которой он владеет. Как сообщает портал Goal, звёздный футболист «Аль-Насра» сейчас покупает дом на острове Джумейра-Бей. Это место часто называют «Островом миллиардером», поскольку там живут только богатые люди.

Сколько денег Роналду заплатит за новый дом, не раскрывается, но речь идёт о десятках миллионов долларов.

Напомним, что Криштиану Роналду с начала 2023 года выступает за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии. В прессе сообщалось, что португалец зарабатывает 200 миллионов долларов в год или вроде того.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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