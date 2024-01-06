​Дамоклов меч увольнения навис над Джеррардом

У Стивена Джеррарда не все складывается и в саудовском футболе - уволенный в свое время из «Астон Виллы», он не справляется и в саудовском «Аль-Иттифак». Все начиналось очень хорошо, с пяти побед в семи первых матчах, но зачем все забуксовало - и сейчас команда опустилась лишь на восьмое место в турнирной таблице саудовского чемпионата.

Слухи о том, что Джеррард может лишиться работы, появились еще в прошлом году, но сейчас, как уточняет английское издание The Guardian, дело дошло, что называется, «до ручки». Вдобавок, даже если ему удастся остаться, то он потеряет Яна Фостера, своего помощника - тот решил принять предложение от английского «Плимута».