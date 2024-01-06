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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Дамоклов меч увольнения навис над Джеррардом

06 Января 2024 • 00:49 Комментировать

У Стивена Джеррарда не все складывается и в саудовском футболе - уволенный в свое время из «Астон Виллы», он не справляется и в саудовском «Аль-Иттифак». Все начиналось очень хорошо, с пяти побед в семи первых матчах, но зачем все забуксовало - и сейчас команда опустилась лишь на восьмое место в турнирной таблице саудовского чемпионата.

Слухи о том, что Джеррард может лишиться работы, появились еще в прошлом году, но сейчас, как уточняет английское издание The Guardian, дело дошло, что называется, «до ручки». Вдобавок, даже если ему удастся остаться, то он потеряет Яна Фостера, своего помощника - тот решил принять предложение от английского «Плимута».


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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Аль-Иттифак
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