Роналду получит награду имени Марадоны

Нападающий «Аль-Насра» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду выиграл награду имени легендарного Диего Марадоны. 38-летний португалец получит приз как лучший бомбардир 2023 календарного года. Роналду наколотил 54 гола.

Памятный приз Роналду получит на церемонии Globe Soccer Awards в Дубае 19 января.

Роналду на этом торжественном вечере может получить ещё несколько наград. Так, например, он претендует на приз лучшему игрока Ближнего Востока.

Напомним, что Криштиану Роналду перебрался в «Аль-Наср» год назад вскоре после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

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