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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду получит награду имени Марадоны

04 Января 2024 • 20:08 Комментировать (3)

Нападающий «Аль-Насра» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду выиграл награду имени легендарного Диего Марадоны. 38-летний португалец получит приз как лучший бомбардир 2023 календарного года. Роналду наколотил 54 гола.

Памятный приз Роналду получит на церемонии Globe Soccer Awards в Дубае 19 января.

Роналду на этом торжественном вечере может получить ещё несколько наград. Так, например, он претендует на приз лучшему игрока Ближнего Востока.

Напомним, что Криштиану Роналду перебрался в «Аль-Наср» год назад вскоре после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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Комментарии (3) Все комментарии
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ингерман
04 Января 2024 в 20:58
ай кады он аткроит свае личика для тибя дундук ента будеть "полный" абдула.. А-ха-ха-ха! )))
Alex1972
04 Января 2024 в 20:31
Лучший Гюльчатай.. Хе.
InterSan
04 Января 2024 в 20:22
Претендент???
Огласите, пожалуйста, весь список.
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