​«Аль-Наср» показал, каков Роналду в раздевалке

«Аль-Наср» опубликовал ролик, посвящённый годовщине перехода в клуб звёздного нападающего Криштиану Роналду. В этом ролике, который можно посмотреть на страничках клуба в социальных сетях, саудовский клуб приоткрывает закулисье, показывая речи Роналду в раздевалке перед матчами.

В каком-то моменте Роналду призывает партнёров по команде «сражаться». В другом эпизоде португалец рассказывает о необходимости «снова встать на правильный путь».

Отметим, что Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года с 54 голами. В феврале португалец отметит свой 39-й день рождения.