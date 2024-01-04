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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​«Аль-Наср» показал, каков Роналду в раздевалке

04 Января 2024 • 15:21 Комментировать

«Аль-Наср» опубликовал ролик, посвящённый годовщине перехода в клуб звёздного нападающего Криштиану Роналду. В этом ролике, который можно посмотреть на страничках клуба в социальных сетях, саудовский клуб приоткрывает закулисье, показывая речи Роналду в раздевалке перед матчами.

В каком-то моменте Роналду призывает партнёров по команде «сражаться». В другом эпизоде португалец рассказывает о необходимости «снова встать на правильный путь».

Отметим, что Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года с 54 голами. В феврале португалец отметит свой 39-й день рождения.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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