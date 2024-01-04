Кто в январе вернётся с Ближнего Востока в Европу

Летом многие игроки сменили европейские клубы на ближневосточные. Однако кажется, что даже большие деньги не могут их удержать. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто может уже вскоре вернуться.

Рубен Невеш

Пожалуй, трансфер португальца в «Аль-Хиляль» был самым неожиданным. Понятно, когда в Саудовскую Аравию потянулись на заработки ветераны, но Невеш в расцвете сил, входил в шорт-листы топ-клубов. Возможно, он поторопился, и уже в январе может вернуться в Европу. Главным претендентом на Невеша называется «Ньюкасл». Это неудивительно, учитывая, кто является владельцем «сорок». Сам португалец опроверг эти слухи, но в современном футболе уже давно не стоит верить словам. Кстати, на Невеша по слухам претендует ещё и «Манчестер Сити», но в такой переход верится труднее.

Карим Бензема

Француз несчастен в Саудовской Аравии. По крайней мере всё на это указывает. Бензема выглядит недовольным на фотографиях с партнёрами, а на днях он удалил свою страницу в «Инстаграме» и пропустил ряд тренировок. В «Аль-Иттихаде» заявили, что отъезд Бензема в Мадрид был согласован, но выглядит вся ситуация не очень хорошо. Правда, большой вопрос в том, куда Бензема может перейти. Красивым было бы возвращение в «Лион», который имеет проблемы. Но интересно ли это самому французу? И уж вряд ли Бензема перейдёт сейчас в какой-то большой клуб.

Эмерик Лапорт

Испанец своим переездом в Саудовскую Аравию в 29 лет тоже несколько удивил. Казалось, что Лапорт мог бы ещё год-другой поиграть в Европе. Сейчас испанец может вернуться. По данным СМИ, «Реал» рассматривает Лапорта в качестве укрепления защитной линии, где у «сливочных» проблемы из-за тяжёлых травм Эдера Милитао и Давида Алабы. Правда, вряд ли мадридцы готовы выкупать испанца, а договориться на аренду с «Аль-Насром» будет непросто, однако варианты точно возможны.

Роберто Фирмино

У бразильца в Саудовской Аравии дела не заладились. Фирмино в 17 матчах чемпионата страны забил всего 3 гола и сделал лишь 2 результативные передачи. Сообщалось, что в январе форвард готов рассмотреть варианты по переходу. Более вероятным выглядит возвращение Фирмино на родину, где на него есть спрос. Хотя не стоит исключать варианта, что форвард окажется в Европе. Сейчас многие клубы для решения сиюминутных задач могут предложить Фирмино контракт на полгода, и тот вполне может согласиться.

Марко Верратти

Итальянский полузащитник вместо Саудовской Аравии отправился в другую ближневосточную страну – Катар. Верратти является основным игроком в «Аль-Араби», но, кажется, не слишком доволен чемпионатом. По данным СМИ, полузащитник не просто может вернуться в Европу, но и окажется в той команде, куда его давно сватали. Речь о «Барселоне», которая ищет усиление в среднюю линию. 31-летний Верратти вполне может усилить нынешних каталонцев. Правда, проблема кроется в финансовой части. «Аль-Араби» летом заплатил «ПСЖ» за итальянца около 45 миллионов евро, и уж точно не захочет терять деньги. Готова ли будет «Барселона» заплатить столько за ветерана, учитывая её проблемы?

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Роман Андреев