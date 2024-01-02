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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду подарил маме Porsche на день рождения видео

02 Января 2024 • 09:55 Комментировать

Звездный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал роскошный подарок своей матери Долорес Авейру на день рождения.

Форвард презентовал маме автомобиль Porsche. Напомним, что 31 декабря Долорес исполнилось 69 лет. Празднование дня рождения прошло на острове Мадейра.

Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года. 38-летний форвард записал на свой счет 54 гола.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии нападающий сыграл 18 матчей, в которых отметился 20 забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Роналду сделал роскошный подарок бразильскому певцу

 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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