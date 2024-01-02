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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду сделал роскошный подарок бразильскому певцу

02 Января 2024 • 08:53 Комментировать

Звездный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал дорогостоящий подарок бразильскому певцу Луану Сантане. Об этом рапортуют журналисты Madeira Island.

Певец выступал на вечеринке в честь дня рождения матери Криштиану. Во время мероприятия Роналду подарил музыканту часы Rolex стоимостью 75 тысяч евро.

38-летний португалец стал лучшим бомбардиром мира в 2023 году. Нападающий отметился 54 забитыми мячами во всех турнирах.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел 18 поединков, в которых отметился 20 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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