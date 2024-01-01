​Роберто Мартинес рассказал, чем его шокировал Роналду

Наставник национальной сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о нападающем Криштиану Роналду.

«Криштиану, прежде всего, счастлив. Что меня шокировало, так это то, насколько нов его подход к футболу: человек в 38 лет приходит на тренировку и хочет выиграть в каждом упражнении, в каждом рывке. И при этом он уходит с тренировки последним», - сказал Мартинес The Times.

Отметим, что на клубном уровне Криштиану Роналду представляет «Аль-Наср». Действующий контракт звёздного португальского нападающего рассчитан до середины 2025 календарного года.

Добавим, что в феврале Роналду отпразднует свой 39-й день рождения.