​Роберто Мартинес оценил уровень 38-летнего Роналду

Рулевой сборной Португалии Роберто Мартинес ответил на вопрос, мог ли бы Криштиану Роналду успешно выступать в Лиге чемпионов сейчас.

«Конечно. Роналду невероятен в своей способности по-настоящему заново изобрести себя. Это не тот игрок, которого мы видели в первый период в «Манчестер Юнайтед», он не вингер. Теперь он нападающий, который знает о качестве движений в штрафной площади и представляет собой невероятную игру. И он опытный», - цитирует Мартинеса The Times.

В феврале Криштиану Роналду отпразднует свой 39-й день рождения. Действующий контракт португальца с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2025 года.