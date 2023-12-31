​Роналду показал, что он номер один – в Сети обсуждают жест звёздного форварда

В субботнем матче чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» разгромил «Аль-Таавун» со счётом 4:1. Один из голов на свой счёт записал звёздный нападающий Криштиану Роналду.

В сети болельщики обсуждают жест, который сделал Роналду после забитого мяча. Португалец поднял указательный палец вверх, будто бы показывая, что является номером один в футболе.

Напомним, что 38-летний Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром клубного футбола в 2023 году. Португальский нападающий записал на свой счёт 54 гола.

Действующий контракт связывает Роналду с «Аль-Насром» до середины 2025 года.

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