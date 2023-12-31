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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду: «Весь мир смотрит саудовскую лигу»

31 Декабря 2023 • 14:47 Комментировать

Звёздный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о чемпионате Саудовской Аравии.

«Я говорил, что Саудовская лига войдёт в топ-5? Я счастлив, потому что никогда не верил моим словам. Теперь это неважно. Самое главное, что чемпионат растёт, и игроки хотят сюда ехать. Весь мир сейчас смотрит саудовскую лигу. Это хорошо, я счастлив», - сказал Роналду в эфире канала SSC.

Отметим, что Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года в клубном футболе, наколотив 54 гола.

Роналду перебрался в «Аль-Наср» год назад. Действующий контракт португальского форварда рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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