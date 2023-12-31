​Роналду: «Весь мир смотрит саудовскую лигу»

Звёздный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о чемпионате Саудовской Аравии.

«Я говорил, что Саудовская лига войдёт в топ-5? Я счастлив, потому что никогда не верил моим словам. Теперь это неважно. Самое главное, что чемпионат растёт, и игроки хотят сюда ехать. Весь мир сейчас смотрит саудовскую лигу. Это хорошо, я счастлив», - сказал Роналду в эфире канала SSC.

Отметим, что Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года в клубном футболе, наколотив 54 гола.

Роналду перебрался в «Аль-Наср» год назад. Действующий контракт португальского форварда рассчитан до середины 2025 года.