Роналду высказался о своей результативности в 38 лет

Звездный центрфорвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал свою результативность в уходящем году. 38-летний нападающий стал лучшим бомбардиром 2023 года, забив 54 гола.

«54. Я скажу, когда закончу. Спасибо команде», - оставил сообщение 38-летний португальский нападающий в социальных сетях.

Криштиану защищает цвета «Аль-Насра» с января 2023 года. Трудовой договор между сторонами рассчитан до середины 2025 года.

В текущем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел 18 поединков. Нападающий записал на свой счет 20 забитых мячей и девять голевых передач.