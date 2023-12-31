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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду: «Мой секрет – тяжёлая работа и преданность делу»

31 Декабря 2023 • 03:45 Комментировать
Аль-Таавун Бурайда
1:4
Аль-Наср Эр-Рияд

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, за счёт чего продолжает преуспевать.

Португалец завершил 2023 год с показателем в 54 забитых гола во всех соревнованиях – больше, чем у Килиана Мбаппе, Гарри Кейна, Эрлинга Холанна и всех остальных звёзд европейского футбола. В феврале лидеру атаки «Аль-Насра» исполнится 39 лет.

«Мой секрет? Тяжёлая работа и преданность делу. Я хотел бы поблагодарить своих товарищей по команде, ведь без них всё это не осуществилось бы. Также я благодарен болельщикам, которые следуют за нами повсюду», – передаёт журналист Альфредо Педулла заявление Роналду.

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Евро-Футбол.Ру,
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