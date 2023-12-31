Роналду прокомментировал свои успехи в 2023 году

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду побеседовал с журналистами после победы своей команды.

38-летний футболист поразил ворота «Аль-Таавуна» на 92-й минуте матча чемпионата Саудовской Аравии (4:1). Звёздный португалец забил в пятом матче кряду и стал лучшим бомбардиром в мировом футболе по итогам 2023 года – на счету форварда 54 гола во всех турнирах.

«Я очень доволен. Этот год сложился для меня успешно в индивидуальном и командном плане. Я забил много голов, помог «Аль-Насру» и сборной Португалии. Я горжусь этим, буду продолжать в том же духе.

Хочу повторить всё это в новом году. Чемпионат Саудовской Аравии продолжает развиваться, и я рад, что всё началось с меня», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Роналду.