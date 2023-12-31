​«Он будет номером один и в 39 лет» – пользователи Интернета об игре Роналду

В последнем матче «Аль-Насра» в 2023 года Роналду отметился голом, и пользователи социальных сетей оставили много положительных комментариев касательно результативной игры Криштиану:

- Он просто не может перестать забивать, – шутит один из фанатов;

- Абсолютно лучший! – добавил поклонник Роналду;

- Он будет номером один и в 39 лет, – оставил пост болельщик «Аль-Насра»;

- Криштиану Роналду – лучший бомбардир мира в 2023 году с 54 голами, – написал один из болельщиков;

- Машина для забивания голов! Спустя десятилетия после того, как он уйдет на пенсию, никому не удастся побить его рекорды. Лучший за все время! – подметил любитель футбола.

В субботу, 30 января, в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» в гостях разгромил со счётом 4:1 «Аль-Таавун». Криштиану Роналду вновь отыграл весь матч и смог отметиться голом в компенсированное время.