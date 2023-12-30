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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Стало известно, почему Бензема покинул Саудовскую Аравию

30 Декабря 2023 • 23:29 Комментировать

В субботу, 30 декабря звезда «Аль-Иттихада» Карим Бензема покинул Саудовскую Аравию. До поры до времени было непонятно, почему француз покинул страну базирования его клуба, однако Marca сообщила, что Карим улетел с Ближнего Востока из-за травмы стопы.

Именно из-за повреждения Бензема не тренировался в четверг и пятницу. Клуб, как сообщает источник, дал Кариму разрешение на отъезд в связи с травмой.

Бензема в «Аль-Иттихаде» играет порядка полугода, с лета 2023 года. За это время он успел отличиться за клуб 11 забитыми голами, а также оформить пять голевых передач. Его одноклубниками являются экс-полузащитники АПЛ Н’Голо Канте и Фабиньо.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Аль-Иттихад Джидда
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