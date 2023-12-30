Роналду забил в четвёртом матче подряд

Вечером субботы «Аль-Наср» гостит у «Аль-Таавуна» в рамках чемпионата Саудовской Аравии. При счёте 1:3 в пользу гостей своё слово сказала и главная звезда «Аль-Насра», Криштиану Роналду, забив головой уже в добавленное время.

Таким образом, Криштиану забивает в четырёх последних матчах подряд. Ранее португалец поражал ворота «Аль-Раяда», «Аль-Иттифака» (по разу) и «Аль-Иттихада» (дублем).

Всего у Криштиану теперь 20 голов и девять голевых передач в рамках текущего розыгрыша чемпионата страны. Если приплюсовать Лигу чемпионов АФК, то у португальца 23 гола и 11 ассистов за «Аль-Наср» с конца лета.