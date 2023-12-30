Роналду — в стартовом составе «Аль-Насра» на матч чемпионата Саудовской Аравии

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду попал в стартовый состав своей команды на предстоящий матч с клубом «Аль-Таавун».

Стартовый состав «Аль-Насра»: Аль-Акиди (вр), Теллес, Лапорт, Аль-Амри, Аль-Хайбари, Отавио, Аль-Ганам, Брозович, Мане, Талиска, Роналду.

Встреча 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Таавуном» и «Аль-Насром» состоится сегодня, 30 декабря. Начало поединка запланировано на 21:00 по московскому времени. За всеми событиями матча можно будет следить в прямой текстовой трансляции, которая будет доступна на портале LiveResult.