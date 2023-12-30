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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Бензема принял решение по будущему

30 Декабря 2023 • 18:56 Комментировать

Звёздный нападающий Карим Бензема не покинет «Аль-Иттихад» в зимнее трансферное окно. Как сообщает Foot Mercato, 36-летний футболист завершит нынешний сезон в саудовском клубе.

Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с лета. С тех пор француз провёл 20 матчей, в которых записал на свой счёт 12 голов и 5 результативных передач на партнёров.

Напомним, что несколько дней назад Бензема удалил свою страничку в одной из социальных сетей после крупного поражения «Аль-Иттихада» от «Аль-Насра» со счётом 2:5.

Стоит сказать, что до перехода в «Аль-Иттихад» Карим Бензема на протяжении 14 лет играл за «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Аль-Иттихад Джидда
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