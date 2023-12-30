В «Аль-Насре» высказались о Роналду

Спортивный директор «Аль-Насра» Марсело Салазар высказался о влиянии звездного нападающего команды Криштиану Роналду.

«С первого же дня в клубе Роналду был очень доброжелателен. Это было очень важным фактором. Только посмотрите на число его голов и ассистов с момента трансфера. Никто из игроков не сможет сравниться с тем влиянием, которое оказал Криштиану на «Аль-Наср». Он всегда ставит самую высокую задачу перед собой, это вызывает эффект каскада», - передает слова функционера The Athletic.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии 38-летний бомбардир сыграл 17 матчей, забил 19 мячей и отдал девять ассистов.

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