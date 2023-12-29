«Аль-Хиляль» продлил победную серию до 20 матчей

Саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» одолел команду «Аль-Фейха» в игре 19-го тура национального чемпионата. Встреча завершилась со счетом 2:0. Эта победа стала для «Аль-Хиляля» уже двадцатой с учетом всех турниров.

На данный момент «Аль-Хиляль» лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, заработав 53 очка в 19 турах. Ближайшим их преследователем является «Аль-Наср», в копилке которого 43 зачетных балла и одна игра в запасе.

Следующий матч «Аль-Хиляля» в рамках саудовской Про-лиги состоится 15 января. В 20-м туре команда из Эр-Рияда на выезде сыграет с «Аль-Раэдом».