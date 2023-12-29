В Саудовской Аравии расширят лимит на легионеров

В чемпионате Саудовской Аравии клубам разрешат иметь в заявке не восемь иностранцев как сейчас, а сразу 10. Изменение будет действовать со следующего сезона, пишет в своей соцсети журналист Бен Джейкобс. Также командам разрешат использовать в заявке 25 футболистов. На поле одновременно должно находиться не более восьми иностранцев.

Напомним, что в чемпионате Саудовской Аравии сейчас лидирует «Аль-Хиляль». За этот клуб выступают такие иностранные легионеры как Малком Филипе, Александар Митрович и Сергей Милинкович-Савич. Летом в Саудовскую Аравию перебрались также Джордан Хендерсон, Карим Бензема, Садио Мане и множество других знаменитых игроков.