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Саудовская Аравия. Премьер-лига

В Саудовской Аравии расширят лимит на легионеров

29 Декабря 2023 • 20:08 Комментировать

В чемпионате Саудовской Аравии клубам разрешат иметь в заявке не восемь иностранцев как сейчас, а сразу 10. Изменение будет действовать со следующего сезона, пишет в своей соцсети журналист Бен Джейкобс. Также командам разрешат использовать в заявке 25 футболистов. На поле одновременно должно находиться не более восьми иностранцев.

Напомним, что в чемпионате Саудовской Аравии сейчас лидирует «Аль-Хиляль». За этот клуб выступают такие иностранные легионеры как Малком Филипе, Александар Митрович и Сергей Милинкович-Савич. Летом в Саудовскую Аравию перебрались также Джордан Хендерсон, Карим Бензема, Садио Мане и множество других знаменитых игроков.

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