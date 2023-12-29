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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Бензема покинул любимую социальную сеть Роналду

29 Декабря 2023 • 03:52 Комментировать

Карим Бензема покинул любимую социальную сеть Роналду - ту самую, в которой португалец кичится своим количеством подписчиков. Причем это случилось сразу после матча, в котором его клуб «Аль-Иттихад» проиграл «Аль-Насру» с чувствительным счетом 2:5, а сам Бензема был подвергнут жесткой критике со стороны местных СМИ.

Француз ответил тем, что самоудалился из социальной сети. Чем очень сильно огорчил свои 76 миллионов «фоллоуэров», или подписчиков, говоря русским языком. Сейчас команда французского нападающего занимает лишь шестое место в турнирной таблице саудовского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Аль-Иттихад Джидда
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