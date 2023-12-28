«Аль-Иттифак» Джеррарда не выиграл у последней команды чемпионата страны

«Аль-Иттифак», главным тренером которого является Стивен Джеррард, потерпел очередной конфуз в игре чемпионата Саудовской Аравии с самой последней командой турнирной таблицы, клубом «Аль-Хазм». Подопечные Джеррарда с Джорданом Хендерсоном и Джорджиньо Вейналдумом в составе сыграли с аутсайдером вничью – 1:1.
После потери очков клуб англичанина идёт лишь на восьмом месте в турнирной таблице с 25 очками. Более того, «Аль-Иттифак» не знает побед уже на протяжении восьми матчей чемпионата страны. А ещё у команды лишь одна победа в последних 12 турах первенства. Напрашивается очередная отставка.
Протокол игры
|(1:0) Грэй Демарай70'
|90'Тоше Антониу (1:1)
Виктор Пауло•Юсеф Мохаммед I46' (Аль-Отаиби Ради (46') •Тиссеран Марсель•Хендри Джек•Аль-Шамрани Хамдан90' (Хатиб Абдулла (90') •Аль-Кувайкиби Мохаммед83' (Альгамди Ахмед (83') •Маджраши Мохаммед90' (Кайсон Робин (90') •Хендерсон Джордан•Вейналдум Джорджиньо•Грэй Демарай•Дембеле Мусса II
Дамен Аймен•Аль-Бакр Язид•Рикардо Пауло•Виана Бруно• 84'Кашиш Маджед•Аль-Мхемайд Ахмад•Абусабаан Мохаммед72' (Бадамоси Мохамед (72') •Тоше Антониу•Аль-Тани Мохаммед85' (Аль-Шаммари Юсеф (85') •Винисиус I•Селемани Фаиз72' (Аль-Хабаши Наваф (72')
28 декабря. Стадион "Принс Мохамед бин Фахд".
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