«Аль-Иттифак» Джеррарда не выиграл у последней команды чемпионата страны

«Аль-Иттифак», главным тренером которого является Стивен Джеррард, потерпел очередной конфуз в игре чемпионата Саудовской Аравии с самой последней командой турнирной таблицы, клубом «Аль-Хазм». Подопечные Джеррарда с Джорданом Хендерсоном и Джорджиньо Вейналдумом в составе сыграли с аутсайдером вничью – 1:1.

После потери очков клуб англичанина идёт лишь на восьмом месте в турнирной таблице с 25 очками. Более того, «Аль-Иттифак» не знает побед уже на протяжении восьми матчей чемпионата страны. А ещё у команды лишь одна победа в последних 12 турах первенства. Напрашивается очередная отставка.