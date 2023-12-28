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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Иттифак» Джеррарда не выиграл у последней команды чемпионата страны

28 Декабря 2023 • 21:07 Комментировать
Аль-Иттифак
1:1
Аль-Хазм

«Аль-Иттифак», главным тренером которого является Стивен Джеррард, потерпел очередной конфуз в игре чемпионата Саудовской Аравии с самой последней командой турнирной таблицы, клубом «Аль-Хазм». Подопечные Джеррарда с Джорданом Хендерсоном и Джорджиньо Вейналдумом в составе сыграли с аутсайдером вничью – 1:1.

После потери очков клуб англичанина идёт лишь на восьмом месте в турнирной таблице с 25 очками. Более того, «Аль-Иттифак» не знает побед уже на протяжении восьми матчей чемпионата страны. А ещё у команды лишь одна победа в последних 12 турах первенства. Напрашивается очередная отставка.

Протокол игры  
Аль-Иттифак1:1Аль-Хазм
(1:0) Грэй Демарай70'  
  90'Тоше Антониу (1:1)
Виктор ПаулоЮсеф Мохаммед I 46' (Аль-Отаиби Ради ( 46') Тиссеран МарсельХендри ДжекАль-Шамрани Хамдан 90' (Хатиб Абдулла ( 90') Аль-Кувайкиби Мохаммед 83' (Альгамди Ахмед ( 83') Маджраши Мохаммед 90' (Кайсон Робин ( 90') Хендерсон ДжорданВейналдум ДжорджиньоГрэй ДемарайДембеле Мусса II
Запасные: Аль-Саад МуханнадБохари АминАлаэли МешалАль-Досари МохаммедАль-Кайшер Абдулла
Дамен АйменАль-Бакр ЯзидРикардо ПаулоВиана Бруно  84'Кашиш МаджедАль-Мхемайд АхмадАбусабаан Мохаммед 72' (Бадамоси Мохамед ( 72') Тоше АнтониуАль-Тани Мохаммед 85' (Аль-Шаммари Юсеф ( 85') Винисиус IСелемани Фаиз 72' (Аль-Хабаши Наваф ( 72')
Запасные: Аль-Шаммари МансурАль-Аазми ФарханАль-Сайяли БэзилАль-Сальман АззамАль-Абси ТалалЗайед Ибрагим
28 декабря. Стадион "Принс Мохамед бин Фахд".

 

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