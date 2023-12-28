​Семеду рассказал, каков Роналду на тренировках

Защитнику Нелсону Семеду посчастливилось поиграть и с Криштиану Роналду, и с Лионелем Месси. Португалец поведал о том, что звёздные футболисты по-разному подходят к тренировочному процессу.

«На тренировках Криштиану – игрок другого плана. Он всегда хочет тренироваться, он ходит в спортзал до и после тренировки. На поле он очень конкурентоспособен. Когда мы играем «7 на 7», он всегда хочет играть до последней минуты. Он не хочет останавливаться. Так что Криштиану другой. Мне повезло поиграть с этими ребятами», - рассказал Семеду Sky Sports.

Отметим, что следующим летом Криштиану Роналду выступит за сборную Португалии на Евро-2024.

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