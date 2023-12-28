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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Саудиты хотят лучшего арбитра прошедшего чемпионата мира

28 Декабря 2023 • 04:05 Комментировать

В Саудовской Аравии прикладывают огромные усилия для того, чтобы вывести свой чемпионат в топы - целью является сделать его на уровне лучших пяти чемпионатов Европы. И для этого там поднимают не только класс игроков, но и арбитров.

Саудиты положили глаз на Даниэле Орсато, приглашая его работать в саудовском чемпионате, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. Орсато уже знаком с чемпионатом, в сентябре он даже отработал на одном матче, но сейчас речь идет о полноценном контракте на сезон, в рамках которого Орсато будет не только судить, но и обучать новых судей.


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Евро-Футбол.Ру,
Даниэле Орсато
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