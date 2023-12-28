Роналду сыграл 1000-й матч в клубной карьере

Новое достижение супер-нападающего Криштиану Роналду - португальский футболист провел свой тысячный матч на клубном уровне. Это был матч против «Аль-Иттихада», который его клуб блестяще выиграл со счетом 5:2, а сам Роналду забил два гола.

В целом же за 1000 матчей на клубном уровне Криштиану забил 744 гола, а также выиграл 34 трофея в составе таких клубов, как «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», туринский «Ювентус» и, наконец, «Аль-Наср». Дольше всего он выступал за мадридский «Реал» - целых девять лет.

Напомним, что в чемпионат Саудовской Аравии Роналду перебрался ровно год тому назад.