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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​В Саудовской Аравии хотят увеличить лимит на легионеров

28 Декабря 2023 • 02:06 Комментировать

В Саудовской Аравии вовсю развивают свой футбольный чемпионат и планируют вывести его на уровень топ-5 чемпионатов Европы. Уже наделала немало шуму идея участия саудовских клубов в европейской Лиге чемпионов, а сейчас из местного чемпионата подоспела другая новость.

Там хотят увеличить лимит на легионеров. Сейчас он составляет восемь игроков из одиннадцати на поле, и все восемнадцать команд высшей лиги чемпионата используют эту квоту по максимуму. Руководство саудовской футбольной федерации рассматривает вероятность убрать этот лимит вообще, сообщает The Telegraph.

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