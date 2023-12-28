​В Саудовской Аравии хотят увеличить лимит на легионеров

В Саудовской Аравии вовсю развивают свой футбольный чемпионат и планируют вывести его на уровень топ-5 чемпионатов Европы. Уже наделала немало шуму идея участия саудовских клубов в европейской Лиге чемпионов, а сейчас из местного чемпионата подоспела другая новость.

Там хотят увеличить лимит на легионеров. Сейчас он составляет восемь игроков из одиннадцати на поле, и все восемнадцать команд высшей лиги чемпионата используют эту квоту по максимуму. Руководство саудовской футбольной федерации рассматривает вероятность убрать этот лимит вообще, сообщает The Telegraph.