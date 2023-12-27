​Бензема удалил страничку в соцсети после крупного поражения от клуба Роналду

Во вторник в чемпионате Саудовской Аравии проходил матч между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Насром». Гости отпраздновали победу, причём крупную – со счётом 5:2. В составе победителей по дублю оформили Криштиану Роналду и Садио Мане, а ещё один гол забил Андерсон Талиска.

Карим Бензема провёл на поле 90 минут, но забить за «Аль-Иттихад» не смог. Любопытно, что после игры француз удалил страничку в одной из социальных сетей. При переходе по ссылке на страничку Бензема можно увидеть ошибку.

В сезоне 2023/2024 Карим Бензема провёл 20 матчей. В них нападающий забил 12 голов и отдал пять голевых передач на партнёров.