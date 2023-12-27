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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Бензема удалил страничку в соцсети после крупного поражения от клуба Роналду

27 Декабря 2023 • 20:19 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
2:5
Аль-Наср Эр-Рияд

Во вторник в чемпионате Саудовской Аравии проходил матч между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Насром». Гости отпраздновали победу, причём крупную – со счётом 5:2. В составе победителей по дублю оформили Криштиану Роналду и Садио Мане, а ещё один гол забил Андерсон Талиска.

Карим Бензема провёл на поле 90 минут, но забить за «Аль-Иттихад» не смог. Любопытно, что после игры француз удалил страничку в одной из социальных сетей. При переходе по ссылке на страничку Бензема можно увидеть ошибку.

В сезоне 2023/2024 Карим Бензема провёл 20 матчей. В них нападающий забил 12 голов и отдал пять голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Аль-Иттихад Джидда

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