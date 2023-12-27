​«Неудержимый» – пользователи социальных сетей об игре Роналду за «Аль-Наср»

Пользователи Интернета в социальных сетях оставили много комментариев после громкой победы «Аль-Насра» и дубля Роналду:

- Король на все времена! – оставил сообщение поклонник Роналду;

- Неудержимый, – написал фанат;

- «Мистер 7» не имеет себе равных, – подметил преданный болельщик;

- Непревзойденная трудовая этика и преданность игре Криштиану Роналду по-настоящему изменили представление о том, что значит быть спортсменом мирового класса. Его способность стабильно выступать на самом высоком уровне, независимо от лиги или соревнования, укрепляет его статус величайшего игрока всех времен, – написал любитель футбола;

- Легенда! – написал болельщик «Аль-Насра».

Во вторник, 26 декабря 2023 года в чемпионате Саудовской Аравии состоялся матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Наср», который завершился победой гостей со счётом 5:2. Криштиану Роналду отыграл весь матч и смог отметиться дублем, забив два мяча с пенальти.