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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​«Неудержимый» – пользователи социальных сетей об игре Роналду за «Аль-Наср»

27 Декабря 2023 • 09:49 Комментировать (1)
Аль-Иттихад Джидда
2:5
Аль-Наср Эр-Рияд

Пользователи Интернета в социальных сетях оставили много комментариев после громкой победы «Аль-Насра» и дубля Роналду:

- Король на все времена! – оставил сообщение поклонник Роналду;

- Неудержимый, – написал фанат;

- «Мистер 7» не имеет себе равных, – подметил преданный болельщик;

- Непревзойденная трудовая этика и преданность игре Криштиану Роналду по-настоящему изменили представление о том, что значит быть спортсменом мирового класса. Его способность стабильно выступать на самом высоком уровне, независимо от лиги или соревнования, укрепляет его статус величайшего игрока всех времен, – написал любитель футбола;

- Легенда! – написал болельщик «Аль-Насра».

Во вторник, 26 декабря 2023 года в чемпионате Саудовской Аравии состоялся матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Наср», который завершился победой гостей со счётом 5:2. Криштиану Роналду отыграл весь матч и смог отметиться дублем, забив два мяча с пенальти.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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Комментарии (1)
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ингерман
27 Декабря 2023 в 10:09
ВелИк! хе..
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