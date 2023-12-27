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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду опубликовал новый пост в соцсетях

27 Декабря 2023 • 08:16 Комментировать

Звездный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о победе над «Аль-Иттихадом» (5:2) в поединке 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Важный результат. Мы не останавливаемся», - гласит сообщение португальского футболиста в социальных сетях.

Напомним, что в прошедшей встрече Криштиану отметился двумя забитыми мячами. На его счету 53 гола в календарном году.

«Аль-Наср» отпраздновал третью победу подряд. Команда набрала 43 балла и располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата страны. «Аль-Иттихад» с 28 очками находится на шестой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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