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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду реализовал 15 из 15 пенальти в 2023 году – лучший показатель в карьере

26 Декабря 2023 • 23:47 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
2:5
Аль-Наср Эр-Рияд

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не промахивался с пенальти в 2023 году.

38-летний португалец реализовал два одиннадцатиметровых в поединке против «Аль-Иттихада», принеся своей команде победу со счётом 5:2. Теперь в активе Роналду 15 забитых голов с пенальти при 15 попытках с начала календарного года – лучший результат в карьере. Лишь однажды – в 2020 году – звёздный нападающий отличался с точки ещё чаще (17 раз), но реализация была далеко не идеальной – потребовалось 20 попыток.

Ранее Роналду только дважды удавалось завершить год со стопроцентным показателем реализации пенальти – в 2010 (8 из 8) и 2011 (13 из 13).

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд

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