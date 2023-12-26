Роналду реализовал 15 из 15 пенальти в 2023 году – лучший показатель в карьере

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не промахивался с пенальти в 2023 году.

38-летний португалец реализовал два одиннадцатиметровых в поединке против «Аль-Иттихада», принеся своей команде победу со счётом 5:2. Теперь в активе Роналду 15 забитых голов с пенальти при 15 попытках с начала календарного года – лучший результат в карьере. Лишь однажды – в 2020 году – звёздный нападающий отличался с точки ещё чаще (17 раз), но реализация была далеко не идеальной – потребовалось 20 попыток.

Ранее Роналду только дважды удавалось завершить год со стопроцентным показателем реализации пенальти – в 2010 (8 из 8) и 2011 (13 из 13).