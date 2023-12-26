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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду и Мане – с дублями, Бензема – с ассистом: «Аль-Наср» крупно разобрался с «Аль-Иттихадом»

26 Декабря 2023 • 23:11 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
2:5
Аль-Наср Эр-Рияд

После «Аль-Иттифака» «Аль-Наср» встречался в чемпионате Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом» из Джидды.

Протокол игры  
Аль-Иттихад Джидда2:5Аль-Наср Эр-Рияд
(1:0) Хамдалла Абдерразак14'  
  19'Роналду Криштиану (1:1)
  38'Талиска Андерсон (1:2)
(2:2) Хамдалла Абдерразак52'  
  68'Роналду Криштиану (2:3)
  76'Мане Садио (2:4)
  82'Мане Садио (2:5)
Аль-Маюф АбдуллаАль-Сахафи МарванКадеш ХасанФабиньо Энрике  60'  67'Аль-Хавсави Закария 70' (Фархан Султан ( 70') Канте Н'Голо  40'Аль-Гамди Файсал  28'Ромариньо РикардоХамдалла Абдерразак  47' 87' (Аль-Джамаан Салех ( 87') Коронадо Игор 70' (Аль-Абуд Абдулрахман ( 70') Бензема Карим
Запасные: Аль-Мермеш УсамаКамара АрунАль-Шамрани Фарах
Аль-Акиди НавафАль-Ганам СултанАлавжами Али  70' 89' (Аль-Амри Абдулела ( 89') Лапорт Эмерик  47'Теллес Алекс  45' 89' (Кассем Мохаммед ( 89') Фофана Секо  30' 67' (Аль-Хайбари Абдулла ( 67') Брозович МарселоТалиска АндерсонОтавио Эдмилсон 87' (Аль-Сулейхим Абдулмаджид ( 87') Мане Садио 88' (Гариб Абдуррахман ( 88') Роналду Криштиану
Запасные: Маран МохаммадАлаа Наджар РахидАль-Фатил Мохаммед IIАль-Наджи Сами
26 декабря. Стадион "Кинг Абдулла Спорт Сити".

По изначальному плану этот матч должен был состояться дней десять назад, но его перенесли вперёд из-за участия «Аль-Иттихада» в клубном чемпионате мира. В рамках этого турнира «тигры» провели два матча на родной арене «Кинг Абдулла Спорт Сити». Разгромили новозеландский «Окленд Сити» и проиграли египетскому «Аль-Ахли». Вылетели во втором раунде.

К отчётному матчу «Аль-Иттихад» подходил на шестом месте таблицы Про-лиги, уступая «Аль-Насру» двенадцать очков. За команду из Джидды выступают такие люди, как Н'Голо Канте, Фабиньо и Бензема. Главный тренер – Марсело Гальярдо. «Аль-Иттихад» – действующий чемпион Саудовской Аравии. Прошлой весной «Аль-Наср» проиграл ему борьбу за золото.

До «Аль-Иттихада» три подряд саудовских чемпионства брал «Аль-Хиляль», который сейчас уверенно лидирует с приличным отрывом от «Аль-Насра». В случае победы над «Аль-Иттихадом» команда Роналду возвращала бы себе семиочковое отставание от «Аль-Хиляля». Ну и опережала бы идущий третьим «Аль-Ахли» из Джидды на двенадцать баллов.

Подачами пытался забросать «Аль-Наср» чужую штрафную, но не получалось у гостей открыть счёт с помощью этого. Удалось Роналду после доставки Отавио с левого фланга проткнуть мяч в ворота, однако офсайд Криштиану всё испортил. Был ещё удар Талиски и ошибка голкипера аль-Маюфа, хотя без последствий для хозяев.

Последствия вскоре наступили для гостей. Бывший игрок «Аль-Насра» Абдерразак Хамдалла на левом полуфланге получил пас от Бензема, двинулся по направлению к воротам, оставил не у дел ряд соперников и поразил ближний угол от ноги Навафа аль-Акиди (1:0). Тут уж как-то надо было реагировать столичной команде на такое.

И она отреагировала – некуда было деваться. Роналду реализовал по центру пенальти за фол Бензема против Алавжами (1:1). Это почти сразу же. Мог счёт быстро перелистнуться и ещё раз. Мане с левой стороны выводил Роналду на рамку, а Криштиану пробил в дальний угол и угодил в перекладину.

Весьма спорное решение арбитр принял в районе получаса игры. Алавжами в своей штрафной ударил по ноге Файсала аль-Гамди, получившего жёлтую карточку за симуляцию. Повёл «Аль-Наср» в счёте к 40-й минуте. Талиска принял животом заброс Теллеса, левой убрал под правую и в падении поразил цель (1:2).

«Аль-Иттихад» вполне способен был уйти на перерыв при равенстве на табло. Потому что Бензема отдавал обостряющий пас на Ромариньо. Только вот тому не удалось переиграть голкипера визитёров. Зато «тигры» восстановили статус-кво в начале второго тайма. Коронадо навесил справа со штрафного, а Хамдалла выиграл верх у Алавжами и сделал дубль (2:2).

Тогда игра раскрылась. «Аль-Иттихад» побежал забивать третий, но Наваф аль-Акиди отразил удар Хамдалла плюс добивание Бензема, да и вообще там было «вне игры». Фофана ответил попыткой с разворота – не попал в правый угол. Нового гола пришлось немного подождать. В следующий раз маятник качнулся в середине второго тайма.

Главный арбитр Костарас Поликронис посмотрел видеоповтор и назначил в ворота «Аль-Иттихада» пенальти. Кроме того, рефери удалил второй жёлтой карточкой Фабиньо. Что случилось? Тот в своей штрафной поставил ногу перед Отавио и схватил его за лицо. С точки Роналду пробил в левый угол – аль-Маюф немножко не достал (2:3).

Итак, Криштиану оформил дубль по пенальти, реализовав третий одиннадцатиметровый за два матча. Мог ли он забить с игры? Мог – если бы удачней ударял издали. Впрочем, свою контратакующую работу ещё сделали Талиска, Отавио и Мане. Первые два катили, а третий замыкал. Дуплет Садио установил финальный счёт 2:5.

Показал «Аль-Наср» своему сопернику, что значит забивать сколько хочешь. Отрыв «Аль-Хиляля» сокращается до семи баллов – такой и был по потерянным очкам. В 2023 году в чемпионате Саудовской Аравии пройдёт ещё один тур. 30 декабря «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Таавуном». Потом – полуторамесячный перерыв на Кубок Азии. Но у «Аль-Насра» ещё товарищеский матч с «Интер Майами» 1 февраля.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
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