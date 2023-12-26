Роналду вновь возглавил список бомбардиров 2023 года, опередив Кейна и Мбаппе

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду продолжил результативную серию.

38-летний игрок отличился уже в четвёртом матче кряду. В сегодняшней встрече чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом» португалец оформил дубль, в обоих случаях забив с пенальти. В активе Роналду теперь 53 гола с начала календарного года во всех турнирах – он снова возглавляет общий рейтинг бомбардиров, опережая Гарри Кейна («Бавария») и Килиана Мбаппе («ПСЖ»), отличившихся по 52 раза. Четвёртая строчка остаётся за Эрлингом Холанном из «Манчестер Сити» – 50 голов.

Стоит отметить, что Криштиану Роналду также лидирует в списке бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии с 19 взятиями ворот.