Роналду оформил дубль с пенальти в ворота «Аль-Иттихада»

Вечером вторника «Аль-Наср» в рамках чемпионата Саудовской Аравии гостит у непростого звёздного соперника – «Аль-Иттихада» из города Джидда, за который выступают Н’Голо Канте и Карим Бензема.

Звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду изменил счёт матча во втором тайме в пользу своей команды. При счёте 2:2 на табло он реализовал удар с 11-метровой отметки и вывел гостей вперёд. Это случилось на 73-й минуте.

Отметим, что в первом тайме Роналду также отличился с пенальти. Случилось это на 19-й минуте. Ещё один гол в составе гостей оформил Андерсон Талиска.

Текстовую трансляцию встречи проводит наш портал. В разгаре самая концовка матча!