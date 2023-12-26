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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду забил в четвёртом матче подряд

26 Декабря 2023 • 21:38 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
1:2
Аль-Наср Эр-Рияд
перерыв

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился забитым мячом в матче с «Аль-Иттихадом».

38-летний форвард поразил ворота соперника на 19-й минуте матча, забив с пенальти. Таким образом, Роналду продлил свою голевую серию до четырех игр подряд.

Для португальца этот мяч стал уже 22-м в 24 матчах текущего сезона. Кроме того, на счету футболиста 11 результативных передач.

Встреча 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Насром» продолжается в эти минуты. На данный момент счет ничейный – 1:1. За всеми событиями поединка можно следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср

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