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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Джеррард: «Нам нужно быть активными на трансферном рынке, чтобы показать свои амбиции»

26 Декабря 2023 • 11:11 Комментировать

Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард призвал руководство выделить больше денег на трансферы. Напомним, английский специалист возглавил команду летом. Сейчас подопечные Джеррарда располагаются на девятом месте в чемпионате Саудовской Аравии.

«Нам нужно быть активными на трансферном рынке, чтобы показать свои амбиции. Если мы хотим располагаться на вершине турнирной таблицы, руководству нужно выделить деньги», – сказал Джеррард на пресс-конференции.

Напомним, летом ряды «Аль-Иттифака» пополнили бывшие полузащитники «Ливерпуля» Джордан Хендерсон и Джорджиньо Вейналдум.

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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Аль-Иттифак
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