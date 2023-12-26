Джеррард: «Нам нужно быть активными на трансферном рынке, чтобы показать свои амбиции»

Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард призвал руководство выделить больше денег на трансферы. Напомним, английский специалист возглавил команду летом. Сейчас подопечные Джеррарда располагаются на девятом месте в чемпионате Саудовской Аравии.

«Нам нужно быть активными на трансферном рынке, чтобы показать свои амбиции. Если мы хотим располагаться на вершине турнирной таблицы, руководству нужно выделить деньги», – сказал Джеррард на пресс-конференции.

Напомним, летом ряды «Аль-Иттифака» пополнили бывшие полузащитники «Ливерпуля» Джордан Хендерсон и Джорджиньо Вейналдум.