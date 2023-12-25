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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Сколько стоят подарки, которые получат Роналду и одноклубники на Рождество

25 Декабря 2023 • 19:06 Комментировать

Звёздные футболисты чемпионата Саудовской Аравии должны получить специальные подарки на Роджество. По информации The Sun, организаторы местной Про-Лиги решили поощрить топовых игроков, подчеркнув их особый статус.

Источник отмечает, что Роналду и другим звёздным игрокам будут подарены люксовые автомобили разных марок, в том числе Ferrari SF90 Spider. В зависимости от опций этот автомобиль может стоить от 500 до 900 тысяч евро.

Кроме того, топ-игрокам саудовской лиги подарят часы, стоимость которых превышает 345 тысяч евро, а также брендовые сумки.

Напомним, что Криштиану Роналду с начала 2023 года играет за «Аль-Наср».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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