​Сколько стоят подарки, которые получат Роналду и одноклубники на Рождество

Звёздные футболисты чемпионата Саудовской Аравии должны получить специальные подарки на Роджество. По информации The Sun, организаторы местной Про-Лиги решили поощрить топовых игроков, подчеркнув их особый статус.

Источник отмечает, что Роналду и другим звёздным игрокам будут подарены люксовые автомобили разных марок, в том числе Ferrari SF90 Spider. В зависимости от опций этот автомобиль может стоить от 500 до 900 тысяч евро.

Кроме того, топ-игрокам саудовской лиги подарят часы, стоимость которых превышает 345 тысяч евро, а также брендовые сумки.

Напомним, что Криштиану Роналду с начала 2023 года играет за «Аль-Наср».