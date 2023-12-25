Звезда НБА Адетокунбо высказал мнение о Роналду

Звездный баскетболист Яннис Адетокунбо, выступающий в НБА за клуб «Милуоки», поделился мнением о нападающем сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Роналду – единственный и неповторимый. Думаю, он был бы успешен в любом виде спорта. У него невероятная целеустремленность. Криштиану демонстрирует высочайший уровень в 38 лет. Это очень впечатляет. Роналду – величайший футболист», - передает слова баскетболиста Fadewayworld.

Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча». В Саудовской Аравии португалец выступает с января 2023 года. В нынешнем сезоне он забил 17 голов в 16 поединках внутреннего чемпионата страны.