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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Звезда НБА Адетокунбо высказал мнение о Роналду

25 Декабря 2023 • 10:51 Комментировать

Звездный баскетболист Яннис Адетокунбо, выступающий в НБА за клуб «Милуоки», поделился мнением о нападающем сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Роналду – единственный и неповторимый. Думаю, он был бы успешен в любом виде спорта. У него невероятная целеустремленность. Криштиану демонстрирует высочайший уровень в 38 лет. Это очень впечатляет. Роналду – величайший футболист», - передает слова баскетболиста Fadewayworld.

Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча». В Саудовской Аравии португалец выступает с января 2023 года. В нынешнем сезоне он забил 17 голов в 16 поединках внутреннего чемпионата страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Яннис Адетокунбо Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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