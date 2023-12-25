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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду запустил конкурс в соцсетях

25 Декабря 2023 • 09:06 Комментировать

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду запустил конкурс в своих социальных сетях. 38-летний португалец опубликовал совместную фотографию с бойцом UFC Конором Макгрегором и предложил подписчикам придумать подпись к этому снимку.

«Выиграет лучшая идея подписи фото», - гласит сообщение португальского футболиста.

Напомним, что Роналду и Макгрегор посетили вечер бокса, который состоялся в Саудовской Аравии на прошлых выходных.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел 16 поединков. Нападающий отметился 17 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

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Криштиану Роналду Конор МакГрегор Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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