Звезда мирового футбола Криштиану Роналду поделился эмоциями после посещения вечера бокса, состоявшегося в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Это какое-то новое измерение бокса. Турнир прошел на невероятном уровне. Не могу перестать удивляться», - гласит сообщение 38-летнего футболиста в социальных сетях.

На прошедшем турнире выступил российский боксер Дмитрий Бивол. Он единогласным решением судей победил Линдона Артура и защитил пояс чемпиона WBA в полутяжелом весе.

Роналду является игроком саудовского «Аль-Насра». В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану сыграл 16 матчей, записав на свой счет 17 голов и девять результативных передач.