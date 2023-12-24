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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду поделился эмоциями после посещения вечера бокса

24 Декабря 2023 • 08:50 Комментировать

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду поделился эмоциями после посещения вечера бокса, состоявшегося в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Это какое-то новое измерение бокса. Турнир прошел на невероятном уровне. Не могу перестать удивляться», - гласит сообщение 38-летнего футболиста в социальных сетях.

На прошедшем турнире выступил российский боксер Дмитрий Бивол. Он единогласным решением судей победил Линдона Артура и защитил пояс чемпиона WBA в полутяжелом весе.

Роналду является игроком саудовского «Аль-Насра». В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану сыграл 16 матчей, записав на свой счет 17 голов и девять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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