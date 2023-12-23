Джеррард: Нам нужны трансферы

После поражения от «Аль-Насра» (1:3) в лиге Саудовской Аравии главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард указал на необходимость усиления состава.

«Нам нужно показать в ближайшем окне, а также в летнем окне, что мы настроены серьёзно – показать, что мы хотим быть конкурентоспособными в верхней части таблицы, а не там, где мы находимся сейчас.

Это коллективное дело – футболисты здесь и сейчас должны отдаваться больше, а люди в клубе должны активизироваться в нужное время, чтобы внести серьёзные изменения в команду и состав», - сказал Джеррард журналистам.

На текущий момент «Аль-Иттифак» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата.